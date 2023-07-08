Фото ⟩ На ценники страшно смотреть: цены на клубнику кусаются, но покупателей это не отпугивает

На вопрос, почему цена на клубнику в этом году такая высокая, Арви ответил, что просто такой год. «Ночные холода и засуха. Как говорится, тридцать три несчастья», - сказал он. Арви говорит, что он, продавая клубнику, обязательно должен оставаться в прибыли, поскольку иначе он бы этого не делал: «Я обязательно должен быть в плюсе, иначе я бы не стал этого делать и сразу бы ушел». В то же время Арви также продавал клубнику сорта Polka, за которую покупатель должен был заплатить шесть евро.