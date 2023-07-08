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Фото ⟩ На ценники страшно смотреть: цены на клубнику кусаются, но покупателей это не отпугивает

Лисички по 45 евро!
Ричард Сярк
, летнний репортер
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Хутор Ааса просил семь евро за килограмм местной клубники.
Хутор Ааса просил семь евро за килограмм местной клубники. Фото: Signe Oidekivi/Tartu PM/Scanpix

Хотя приехавший из Пыльва с хутора Ааса на тартуский открытый рынок Арви просил за клубнику сорта Sonata и Falco семь евро за килограмм, продажа, по его словам, все равно шла хорошо.

На вопрос, почему цена на клубнику в этом году такая высокая, Арви ответил, что просто такой год. «Ночные холода и засуха. Как говорится, тридцать три несчастья», - сказал он. Арви говорит, что он, продавая клубнику, обязательно должен оставаться в прибыли, поскольку иначе он бы этого не делал: «Я обязательно должен быть в плюсе, иначе я бы не стал этого делать и сразу бы ушел». В то же время Арви также продавал клубнику сорта Polka, за которую покупатель должен был заплатить шесть евро.

На тартуском рынке под открытым небом в пятницу около полудня цена килограмма клубники варьировалась от пяти до семи евро, чаще всего на глаза попадались ценники шесть с половиной евро за килограмм.

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