Финляндия вводит временный паспортный контроль на внутренних границах

В связи с визитом президента США Джо Байдена в Финляндию 13 июля финское правительство объявило, что временно восстановит паспортный контроль на внутренних границах страны. В четверг в Хельсинки Байден встретится со всеми пятью лидерами стран Северной Европы.

Власти начнут проверять документы, удостоверяющие личность, на пунктах пересечения внутренних границ. Эта мера будет действовать с 8 до 15 июля и будет применяться на определенных пунктах пересечения границы для воздушного и морского транспорта, а также на сухопутных границах Финляндии со Швецией и Норвегией.

Вновь введенные пограничные проверки не затронут прогулочные суда.

Внутренние границы стран Шенгенского соглашения можно пересекать в любом месте, в том числе из Финляндии в Швецию или Норвегию, при условии, что у пассажиров нет декларируемых товаров. Движение на сухопутных границах Финляндии со Швецией и Норвегией, не проходящее через пункты пересечения границы, также не будет подвергаться усиленному контролю.

«Восстановление пограничного контроля на внутренних границах не затрагивает право на свободу передвижения, закрепленное в Конституции Финляндии», - говорится во вчерашнем заявлении финской пограничной службы.

Согласно конституции, гражданам Финляндии не может быть отказано во въезде, но они должны подтвердить свою личность.

Кроме того, все лица имеют право покинуть страну, если только на них не распространяется запрет на выезд или их право на выезд не ограничено законом.