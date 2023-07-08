Журналисты: о внутреннем кризисе Центристской партии можно снять драматический сериал

Журналисты считают, что пожертвование в 300 000 евро от бизнесмена Парвела Пруунсилда, которое партия отвергла, не вызвало внутреннего кризиса, а стало «катализатором» возобновления борьбы между Юри Ратасом и Михаилом Кылвартом.

«Можно было бы снять сериал, имеющий некоторое сходство с "Карточным домиком". Пруунсильд - один из персонажей сериала, который в данном случае сделал очень интересный, серьезный шахматный ход - бросил бумеранг, не попав в жертву, но вызвав большой скандал, который к нему вернулся», - сказал Марек Страндберг, добавив, что партия вполне может расколоться на две части.

Рууссаар ответил своему коллеге: «У меня такое чувство, что ты в последнее время слишком много читаешь современной политической фантастики, потому что определенно пытаешься слишком демонизировать Кылварта».

По словам Хыбемяги, на внеочередном съезде партии будет очень серьезная борьба между двумя кандидатами - Танелем Кийком и Михаилом Кылвартом. «С одной стороны, мэр Таллинна и его команда, с другой - молодой, очень активный центрист. Я не могу предсказать исход борьбы», - сказал он.

По мнению Рууссаара, у Кийка есть хорошие шансы возглавить партию после Ратаса. «Я думаю, что он, вероятно, один из лучших кандидатов для ориентированной на эстонских избирателей Центристской партии - молодой человек, хорошо образованный, родившийся в разгар певческой революции, он оставил очень спокойное впечатление в конфликтных ситуациях», - сказал Рууссаар.