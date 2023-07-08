Журналисты Прийт Хыбемяги, Марек Страндберг и Айнар Рууссаар обсудили в передаче Keskpäevatund на радио Kuku события прошедшей недели. Главной темой стал внутренний кризис Центристской партии.
Журналисты: о внутреннем кризисе Центристской партии можно снять драматический сериал
Журналисты считают, что пожертвование в 300 000 евро от бизнесмена Парвела Пруунсилда, которое партия отвергла, не вызвало внутреннего кризиса, а стало «катализатором» возобновления борьбы между Юри Ратасом и Михаилом Кылвартом.
«Можно было бы снять сериал, имеющий некоторое сходство с "Карточным домиком". Пруунсильд - один из персонажей сериала, который в данном случае сделал очень интересный, серьезный шахматный ход - бросил бумеранг, не попав в жертву, но вызвав большой скандал, который к нему вернулся», - сказал Марек Страндберг, добавив, что партия вполне может расколоться на две части.
Рууссаар ответил своему коллеге: «У меня такое чувство, что ты в последнее время слишком много читаешь современной политической фантастики, потому что определенно пытаешься слишком демонизировать Кылварта».
По словам Хыбемяги, на внеочередном съезде партии будет очень серьезная борьба между двумя кандидатами - Танелем Кийком и Михаилом Кылвартом. «С одной стороны, мэр Таллинна и его команда, с другой - молодой, очень активный центрист. Я не могу предсказать исход борьбы», - сказал он.
По мнению Рууссаара, у Кийка есть хорошие шансы возглавить партию после Ратаса. «Я думаю, что он, вероятно, один из лучших кандидатов для ориентированной на эстонских избирателей Центристской партии - молодой человек, хорошо образованный, родившийся в разгар певческой революции, он оставил очень спокойное впечатление в конфликтных ситуациях», - сказал Рууссаар.
По мнению Страндберга, Центристская партия «с начала эпохи Сависаара превращалась в довольно пророссийскую организацию». «Способность Кылварта завоевать голоса русскоязычного населения поразительна», - сказал Страндберг, добавив, что если Кылварт станет председателем партии, то, скорее всего, в будущем будет еще сильнее продвигать образование на русском языке. «Возможно, у нас назревает проблема не только для других партий, но и для всей страны», - сказал Страндберг.
По словам Рууссаара, нельзя согласиться, что при победе Кылварта в партии останутся только русскоговорящие и пророссийски настроенные люди. «Он не может сделать это своей целью. Я не думаю, что он и сам этого хочет, - сказал Рууссаар. - Я думаю, его цель - стремиться к старой, сависааровской партии, где был эстоноязычный избиратель и русскоязычный избиратель, им говорили разные вещи, но партия была единой».
Хыбемяги считает, что настало время для культурных перемен в Центристской партии. Если Кылварт придет к власти, хватка партии за власть будет минимальной. «Потому что начнется бессмыслица сохранения русскоязычного образования, которая порождает сегрегацию и менее образованных, менее эстоноязычных молодых людей».
«Либо родится центристская партия Кылварта, ориентированная на русского избирателя, либо родится центристская партия Кийка, ориентированная на эстонского избирателя, - сказал Хыбемяги. - Чем дальше от власти будет Центристская партия, тем больше шансов, что мы сможем завершить переход к образованию на эстонском языке».