Новый закон принесет большие изменения: одни получат дорогое принудительное подключение, другие - более низкие цены

Новый закон о водоснабжении и канализации, вступивший в силу в начале этого месяца, несет в себе целый ряд изменений для домовладельцев.

Для домовладельцев, уже подключенных к центральной системе водоснабжения, закон может принести некоторое облегчение - новый орган начнет устанавливать цену на воду. «Положительным моментом является то, что это было желание домовладельцев, чтобы Департамент конкуренции устанавливал цены во всех регионах. Раньше цены устанавливались только для крупных компаний водоснабжения», - сказал глава Центрального союза домовладельцев Андри Красс.

Закон допускает еще одно снижение цен с 2025 года: в местах, где в водосборной зоне проживает более 2 000 человек, люди должны будут получать услугу канализации (сбор и очистка сточных вод из сборных резервуаров) по цене услуги центральной канализации. Однако, если человек добровольно отказался от подключения к центральному водоснабжению, ему уже ничего не поможет - придется продолжать платить высокую цену компании.

Тем не менее, компаниям водоснабжения была предоставлена возможность менять цену в зависимости от потребления и погодных условий. В частности, в периоды засухи компании могут взимать более высокую цену за воду с тех, кто потребляет больше воды, чем обычно.

Новое обязательство по подключению