В Эстонии принят новый закон о водоснабжении. Центральный союз домовладельцев доволен многими пунктами, но кое-что не дает им покоя.
Новый закон принесет большие изменения: одни получат дорогое принудительное подключение, другие - более низкие цены
Новый закон о водоснабжении и канализации, вступивший в силу в начале этого месяца, несет в себе целый ряд изменений для домовладельцев.
Для домовладельцев, уже подключенных к центральной системе водоснабжения, закон может принести некоторое облегчение - новый орган начнет устанавливать цену на воду. «Положительным моментом является то, что это было желание домовладельцев, чтобы Департамент конкуренции устанавливал цены во всех регионах. Раньше цены устанавливались только для крупных компаний водоснабжения», - сказал глава Центрального союза домовладельцев Андри Красс.
Закон допускает еще одно снижение цен с 2025 года: в местах, где в водосборной зоне проживает более 2 000 человек, люди должны будут получать услугу канализации (сбор и очистка сточных вод из сборных резервуаров) по цене услуги центральной канализации. Однако, если человек добровольно отказался от подключения к центральному водоснабжению, ему уже ничего не поможет - придется продолжать платить высокую цену компании.
Тем не менее, компаниям водоснабжения была предоставлена возможность менять цену в зависимости от потребления и погодных условий. В частности, в периоды засухи компании могут взимать более высокую цену за воду с тех, кто потребляет больше воды, чем обычно.
Новое обязательство по подключению
Однако закон вводит серьезные изменения для большого числа домовладельцев. Если частный дом расположен в районе, где у местного самоуправления есть план подключения к центральному водопроводу, то владелец будет обязан подключиться в течение четырех лет с момента установления точки подключения. Проверить, находится ли участок в зоне сбора сточных вод, можно, нажав на кнопку «вода» на портале окружающей среды. Чтобы узнать, есть ли у местного самоуправления план на постройку центрального водоснабжения для данного участка, можно узнать у местных властей.
Красс подчеркивает, что обязательство по подключению ни в коем случае не является абсолютным. «То, что в законе касается условий подключения, в основном удовлетворило Центральный союз домовладельцев, потому что обязательство по подключению будет устанавливать местное самоуправление, которое является уровнем принятия решений, наиболее близким к собственнику. В случае с местным самоуправлением снижается риск того, что государственные органы навяжут собственнику необоснованные условия подключения», - сказал Красс.
Кроме того, по словам Красса, новый закон гласит, что у собственника нет обязанности по подключению, если снабжение питьевой водой, а также сбор и очистка сточных вод обеспечиваются другими средствами, отвечающими установленным требованиям. «Система питьевой воды собственника будет считаться соответствующей требованиям, даже если параметры качества питьевой воды не соответствуют требованиям, установленным в соответствии с Законом о воде, но система питьевой воды не представляет опасности для систем питьевой воды других лиц, качества грунтовых вод, здоровья человека или окружающей среды. Если местная власть нарушит вышеуказанные принципы, я рекомендую обратиться в суд», - сказал Красс.
Однако одна проблема остается: «Что все еще не устраивает нас, так это положение, согласно которому точка услуги центрального водопровода будет находиться вдали от границы собственности. Мы считаем, что водопровод должен быть подведен к границе участка. Это серьезная проблема», - сказал Красс.