Почти каждый пятый родитель в Южной Эстонии не в состоянии оплатить своим детям летний отдых

Целых 18 процентов участвовавших в исследовании родителей из Валгамаа заявили, что этим летом связанные с детьми расходы приходится откладывать из-за отсутствия денег. В среднем проживающий в Эстонии родитель планирует выделить на летние занятия своего ребенка 201–300 евро. Родитель из Харьюмаа планирует потратить на это более 400 евро.

Родители обеспокоены, так как отметили, что из-за отсутствия денег летние занятия их детей вообще приходится отменять. Проблема наиболее заметна в Валгамаа, где 18 процентов детей не планируют летом работать и не получают от родителей ни цента на карманные расходы. За Валгамаа следуют Пылвамаа с 13 процентов, Йыгевамаа с 12 процентов, а также Вырумаа и Пярнумаа с 11 процентов. Не могут дать своим детям деньги на летние занятия, лагеря, развлечения и кружки по интересам 8 процентов родителей в Тартумаа и 2,5 процента родителей в Харьюмаа.

«То, что уровень благосостояния в Эстонии существенно отличается от одного региона к другому, никого не удивляет, но особенно сильно проблемы выходят на первый план во время кризисов. В настоящее время видно, что коронавирусный, энергетический и инфляционный кризисы поставили многих живущих на юге Эстонии родителей в тяжелое финансовое положение, для выхода из которого необходимо урезать расходы семейного бюджета. Первым шагом к контролю над своими финансами является точный учет всех трат», - пояснила в переданном BNS пресс-релизе руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен.

Согласно опросу Citadele, наилучшая ситуация в Южной Эстонии - в Вильяндимаа. Без денег здесь оставлять своих детей вынуждены 6 процентов родителей. В среднем на детские занятия в Вильяндимаа этим летом планируют потратить 101–200 евро.