Вот в чем проблема: у виноделов был неплохой винный год, но высокая инфляция создала ситуацию, когда люди не хотят тратить много денег на вино. В результате у виноделов осталось слишком много вина, и теперь его некуда девать. На самом деле, в торговли есть один быстрый способ избавиться от товара: снизить цену. Однако Европейская комиссия пишет, что падение рыночных цен приведет к падению доходов производителей вина.

Производство вина в ЕС выросло на 4 процента после урожая 2022 года, но еще ранее нераспроданным 2 процента товара. В то же время потребление резко упало: на 7 процентов в Италии, 10 процентов в Испании, 15 процентов во Франции, 22 процентов в Германии и целых 34 процентов в Португалии. Не помогает и экспорт: в первом квартале этого года его объем был на 8,5 процента меньше, чем годом ранее.

Перенасыщенность вином неравномерно распределена по Европе, при этом основное беспокойство вызывают красные и розовые вина из некоторых регионов Франции, Испании и Португалии.

Если потребители могут подумать, что винный избыток приведет к падению цен, то Европейская комиссия сделала все возможное, чтобы этого не произошло.

Здесь Европейская комиссия нашла немедленное решение. Вместо того чтобы снижать цены на продукцию и позволять людям покупать больше, нужно поступить иначе.