Фото и видео ⟩ Зеленский из Турции вернулся с пятью освобожденными командирами отряда «Азов»

«Вернулись домой из Турции и привезли домой наших героев. В конце концов вместе с близкими будут украинские солдаты Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волинский, Олех Хоменко, Денис Шлеха», - написал Зеленский в Telegram.

Следом Зеленский опубликовал видео, на котором все пять командиров «Азова» видны в самолете президента Украины.

Напомним, 8 июля - это ровно 500 дней с начала войны в Украине. В этот день президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Турции, посетил собор Святого Георгия (Стамбул), где была отслужена панихида по жертвам войны.