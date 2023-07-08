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Фото и видео ⟩ Зеленский из Турции вернулся с пятью освобожденными командирами отряда «Азов»

rus.tvnet.lv
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Президент Украины Владимир Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: AFP/SCANPIX

Президент Украины Владимир Зеленский вернулся с визита в Турцию вместе с командирами отряда «Азов», которые после падения Мариуполя были интернированы в Турцию, пишет Rus.Tvnet. 

«Вернулись домой из Турции и привезли домой наших героев. В конце концов вместе с близкими будут украинские солдаты Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волинский, Олех Хоменко, Денис Шлеха», - написал Зеленский в Telegram.

Следом Зеленский опубликовал видео, на котором все пять командиров «Азова» видны в самолете президента Украины.

Напомним, 8 июля - это ровно 500 дней с начала войны в Украине. В этот день президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Турции, посетил собор Святого Георгия (Стамбул), где была отслужена панихида по жертвам войны.

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