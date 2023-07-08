Рихо Террас: Украине была обещана поддержка вступлению в НАТО еще в 2008 году

«Украина продемонстрировала волю и приверженность обеспечению своей независимости и безопасности других европейских стран, - говорится в обращении. - Украина показала, что выступает за демократические принципы и ценности, и зарекомендовала себя как надежный партнер и союзник НАТО, несмотря на вопиющую военную деятельность России, на совершаемые ею военные преступления и нарушения международного права».