Депутат Европарламента и бывший командующий Силами обороны Эстонии, генерал Рихо Террас вместе с бывшими военачальниками Латвии, Литвы, Польши и США в открытом письме, адресованном правительствам стран НАТО заявил, что страны-члены Альянса должны уважать обещание, данное в Бухаресте в 2008 году относительно вступления Украины в НАТО, сообщает BNS.
Рихо Террас: Украине была обещана поддержка вступлению в НАТО еще в 2008 году
«Украина продемонстрировала волю и приверженность обеспечению своей независимости и безопасности других европейских стран, - говорится в обращении. - Украина показала, что выступает за демократические принципы и ценности, и зарекомендовала себя как надежный партнер и союзник НАТО, несмотря на вопиющую военную деятельность России, на совершаемые ею военные преступления и нарушения международного права».
Подписавшие заявление бывшие военачальники подчеркивают, что НАТО должна принять Украину в свои ряды в качестве полноправного члена, потому что это единственный способ обеспечить мир в Европе и противостоять российской агрессии.
Наряду с Террасом, обращение подписали также бывший командующий Силами обороны Польши генерал Мечислав Гоцул, бывший командующий Силами обороны Латвии генерал-лейтенант Раймондс Граубе, бывший командующий Силами обороны Литвы генерал-лейтенант Витаутас Йонас Жукас, бывший командующий Генерал-лейтенант вооруженных сил США в Европе Бен Ходжес и бывший командующий силами специального назначения США в Европе генерал-майор Майкл С. Репасс.