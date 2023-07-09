Под колесами пассажирского поезда погиб человек

Вчера в 19.52 на железнодорожном переезде в поселке Ракке в Ляэне-Вирумаа произошло ДТП: 83-летний мужчина, переходивший железную дорогу, был сбит приближавшимся поездом и скончался на месте. Пешеход не отреагировал на предупреждающий сигнал поезда, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Подростки, которые проводили время на станции в субботу вечером, рассказали Virumaa Teataja, что пожилой мужчина подъехал к переезду на велосипеде и там его сбил поезд. По словам очевидцев, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

К сожалению, удар был такой сильный, что мужчина скончался на месте. Руководитель по связям с общественностью Elron Кристо Мяэ выразил соболезнования близким погибшего.

Из-за аварии поезд надолго остановился на станции Ракке и добрался до Таллинна примерно на час позже. Полиция выясняет обстоятельства аварии.