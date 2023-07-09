Россиянин, проживающий в Финляндии, мог воевать в Украине в составе ЧВК «Вагнер»

Он привлек внимание полиции некоторое время назад, когда его личные данные и фотографии в военной форме были найдены в интернете.

Позже в ходе расследования дела о наркотиках у 40-летнего мужчины конфисковали телефон и компьютер, на которых были обнаружены разговоры, связанные с деятельностью наемников ЧВК «Вагнера».

Во время допросов подозреваемый отрицал все связи с ЧВК, однако признал, что его фотографии в военной форме были подлинными.

«По информации украинских разведывательных источников, мужчина принимал участие в деятельности ЧВК "Вагнер" на Донбассе в тот период, когда там шли боевые действия после вторжения РФ в регион в 2014 году», – рассказал журналистам украинский эксперт по безопасности Михаил Гончар.