Россиянин, проживающий в Финляндии, мог воевать в Украине в составе ЧВК «Вагнер»

Россиянин, проживающий в южном финском городе, подозревается в том, что он воевал в составе ЧВК «Вагнер», передает Yle со ссылкой на газету Ilta-Sanomat.
Он привлек внимание полиции некоторое время назад, когда его личные данные и фотографии в военной форме были найдены в интернете.
Позже в ходе расследования дела о наркотиках у 40-летнего мужчины конфисковали телефон и компьютер, на которых были обнаружены разговоры, связанные с деятельностью наемников ЧВК «Вагнера».
Во время допросов подозреваемый отрицал все связи с ЧВК, однако признал, что его фотографии в военной форме были подлинными.
«По информации украинских разведывательных источников, мужчина принимал участие в деятельности ЧВК "Вагнер" на Донбассе в тот период, когда там шли боевые действия после вторжения РФ в регион в 2014 году», – рассказал журналистам украинский эксперт по безопасности Михаил Гончар.
По данным IS, мужчина приехал в Финляндию еще до 2014 года.