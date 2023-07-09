Новое китайское чудо откладывается. Почему у Си Цзиньпина не растет экономика, и чем это грозит России и миру

В отсутствие рыночных и политических реформ их можно подстегнуть государственными инвестициями и субсидиями, как в прошлые эпизоды замедления роста. Экономисты и бизнес хором призывают китайские власти сделать это, и власти сами признают, что без господдержки экономика не оживет.

Какой путь выберет компартия, возможно, станет известно уже на июльском заседании политбюро, которое будет посвящено экономике. Однако возможности сильно ограничены.

Занимать, чтобы стимулировать экономику, все сложнее. Долги центральной и региональных властей приближаются к 100% ВВП, что необычно для стран с аналогичным китайскому уровнем развития.

К тому же, предыдущие раунды господдержки оборачивались пузырями в промышленности и жилищном строительстве, тогда как правительство пытается стимулировать не производство, а потребление, чтобы перевести экономику на современные рельсы.

Однако традиционный способ - снижение ставок центробанка - к росту потребления не приводит, потому что китайцы привыкли к микроскопическим доходам по депозитам и откладывают не ради прибыли, а из страха, что в будущем им не хватит на старость, болезнь и образование детей, а государство не поможет.

Китай попал в порочный круг, когда с каждым новым раундом господдержки затраты все больше, а эффект все меньше, описала проблему профессор Лондонской школы экономики (LSE) Кею Джин.