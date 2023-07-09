Обзор ⟩ Названы самые популярные специальности в вузах Эстонии

Во многих вузах завершился прием заявок и определились самые популярные специальности, но еще предстоит дождаться окончательных результатов и следить за рейтингом.
Информационная система поступления (SAIS) показывает, что в этом году в Тартуский университет (ТУ) было подано более 13 000 заявок, за ним следуют Таллиннский университет с более чем 7000 заявлений и Таллиннский технический университет (ТТУ), который получил более 5000 заявок.
Популярные специальности в популярных вузах
В этом году на эстоноязычное обучение в ТУ было подано на 15 процентов больше заявлений, чем в прошлом году. По словам руководителя приемной комиссии ТУ Туули Кальдма, она рада растущей популярности профессии учителя. В сотрудничестве с Министерством образования и науки университет открыл 300 дополнительных учебных мест вместо обычных 500 учебных мест, чтобы принять больше желающих. Несмотря на увеличение учебных мест, конкуренция по-прежнему высока. По сравнению с прошлым годом претендентов на получение педагогического образования стало на треть больше.
Педагог дошкольного образования, специальная педагогика и управление образованием более популярны среди кандидатов, которые уже работают в этой сфере, но хотят получить квалификацию или улучшить свои знания и навыки
Заведующая учебной частью Таллиннского университета Хелен Йоост
Как и в Тарту, в Таллинне также проявлен большой интерес к педагогике. На одно учебное место подано 12,41 заявок. Помимо потребности в психологах, постоянно говорят и о нехватке учителей, что, по словам заведующей учебной частью Таллиннского университета Хелен Йоост, заставило людей что-то поменять в своей карьере. «Педагог дошкольного образования, специальная педагогика и управление образованием более популярны среди кандидатов, которые уже работают в этой сфере, но хотят получить квалификацию или улучшить свои знания и навыки», - сказала Йоост.
Однако в этом году в Таллиннском университете на первом месте стоит психология, на которую было подано в общей сложности 718 заявлений. На одно место претендует целых 18 человек. «Люди по-прежнему интересуются человеческим поведением и его причинами, особенно теми, которые невидимы глазу», - сказала Хелен Йоост.
Она добавила, что в последние годы много говорят о нехватке специалистов по психологии, что побуждает кандидатов подавать заявки. «В то же время мы замечаем, что многие кандидаты были тесно или косвенно связаны с темой психического здоровья и хотят больше узнать об этой области и внести свой вклад», - сказала Йоост.
А в ТТУ в этом году ключевыми словами являются бизнес и инфотехнологии. Проректор по учебной работе ТТУ Хендрик Волль считает, что за успехом стоят хорошие руководители программ и широкий выбор вариантов в рамках специальности. «Всего у нас в бизнес-программе пять специализаций, а это значит, что это программа с широким выбором. В информатике очень хорош руководитель программы Аго Луберг, который за последние годы много сделал для популяризации специальности в вузах, и его работа приносит результаты», - сказал он.
Помимо бизнеса возможна специализация по четырем специальным направлениям в сфере строительства и проектирования. «Сфера энергетики в целом приобрела популярность в этом году. Судя по всему, именно высокие цены на энергоносители и обещанные большие инвестиции в сферу привлекли больше внимания к программе электроэнергетики и мехатроники», - сказал Волль.
Есть из чего выбрать
Помимо ТУ, Таллиннского университета и ТТУ тысячи заявлений были поданы и в другие высшие учебные заведения. В Эстонской академии художеств (EKA) самой популярной специальностью является графический дизайн - специальность с самой большой конкуренцией за последнее десятилетие. На одно учебное место было подано 9,17 заявлений.
В Эстонском университете естественных наук (EMÜ) ценится сельскохозяйственное предпринимательство и управление финансами, но, наоборот, интерес к сфере технологий снизился. Если в настоящее время на одно место для обучения технологиям претендует один человек, в прошлом году на одно место было подано 3,5 заявлений. По словам руководителя по учебной части EMÜ Ины Ярве, ситуация ожидаемая, поскольку условия приема на специальность ужесточились. «Во-вторых, уже на уровне гимназии снижается общий интерес к точным наукам, но для успехов в области техники и инженерии именно это направление важно, особенно широкая математика», - сказала Ярве.
Более высокая плата за обучение
Хотя наряду с бесплатными учебными местами есть также платные, постоянно растущая плата за обучение может стать препятствием. Некоторым учебным заведениям пришлось поднять цены, что больно ударило по кошелькам студентов. За последние годы ЕКА трижды повышала плату за обучение. Несколько лет назад плата составляла 2500 евро за учебный год, затем она увеличилась до 2750 евро, плата за обучение в начале этого учебного года составит 3100 евро в год. «Причина в первую очередь в заработной плате преподавателей, которая должна идти в ногу со временем и соответствовать рынку», - пояснила специалист по маркетингу EKA Маарья Пабут.
Плата за обучение также увеличилась на 10 процентов в Таллиннском университете. «Да, из-за общих сложностей финансирования высшего образования и быстрого роста инфляции мы повысили плату за обучение», - сказала Йоост.
И Пабут, и Йоост уверены, что повышение платы за обучение может стать препятствием для студентов. «Безусловно, есть большое количество людей, которые не могут позволить себе платное образование и не подают заявки на платные программы обучения. Социальные гарантии и пособия для студентов настолько плохие, что даже бесплатное обучение для многих является настоящим испытанием и требует работы параллельно с учебой, чтобы зарабатывать на жизнь», - сказала Пабут.
По ее словам, возможность учиться напрямую связана с экономическим положением студента. «Неправильно было бы утверждать, что в целом студенты могут позволить себе учиться платно, есть много тех, кто не может. Главным образом обучение на платной основе затруднено для получающих свое первое высшее образование молодых людей, которые еще не вышли на рынок труда».