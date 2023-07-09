Обзор ⟩ Названы самые популярные специальности в вузах Эстонии

Однако в этом году в Таллиннском университете на первом месте стоит психология, на которую было подано в общей сложности 718 заявлений. На одно место претендует целых 18 человек. «Люди по-прежнему интересуются человеческим поведением и его причинами, особенно теми, которые невидимы глазу», - сказала Хелен Йоост.

Она добавила, что в последние годы много говорят о нехватке специалистов по психологии, что побуждает кандидатов подавать заявки. «В то же время мы замечаем, что многие кандидаты были тесно или косвенно связаны с темой психического здоровья и хотят больше узнать об этой области и внести свой вклад», - сказала Йоост.

А в ТТУ в этом году ключевыми словами являются бизнес и инфотехнологии. Проректор по учебной работе ТТУ Хендрик Волль считает, что за успехом стоят хорошие руководители программ и широкий выбор вариантов в рамках специальности. «Всего у нас в бизнес-программе пять специализаций, а это значит, что это программа с широким выбором. В информатике очень хорош руководитель программы Аго Луберг, который за последние годы много сделал для популяризации специальности в вузах, и его работа приносит результаты», - сказал он.