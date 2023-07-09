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Полиция: пропавший в Таллинне 13-летний мальчик найден

rus.postimees.ee
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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Urmas Luik

Полиция просила помощи в установлении местонахождения пропавшего вчера 13-летнего Райнера. К счастью, сегодня мальчика удалось найти.

Вчера вечером Райнер ушел от своих близких в Пыхья-Таллинне и не вернулся домой. Подобным образом мальчик и раньше отсутствовал дома.

Полиция проверила различные места, где он мог находиться, но найти его не удалось.

Около часа дня 9 июля пресс-служба полиции сообщила, что Райнер был найден. «Он был у своего друга и полицейский патруль благополучно доставит его домой», - сообщила пресс-секретарь полиции. 

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