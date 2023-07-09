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Вы его видели? Полиция ищет пропавшего 13-летнего мальчика

rus.postimees.ee
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Пропавший 13-летний Райнер.
Пропавший 13-летний Райнер. Фото: Полиция

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 13-летнего Райнера, который вчера вечером ушел от своих близких в Ласнамяэ, но до сих пор не пришел домой. Подобным образом мальчик и раньше отсутствовал дома.

Рост Райнера 173 см, у него среднее телосложение, каштановые волосы. Мальчик носит очки. Когда он вышел из дома, на нем была белая куртка с темно-серым узором, темная кепка, темные брюки, с собой у него был ярко-зеленый рюкзак.

Полиция проверила различные места, где мог находиться мальчик, но, к сожалению, найти его пока не удалось.

Полиция просит всех, кто заметит соответствующего описанию юношу, сообщить об этом по телефону 112.

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