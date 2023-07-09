Вы его видели? Полиция ищет пропавшего 13-летнего мальчика

Рост Райнера 173 см, у него среднее телосложение, каштановые волосы. Мальчик носит очки. Когда он вышел из дома, на нем была белая куртка с темно-серым узором, темная кепка, темные брюки, с собой у него был ярко-зеленый рюкзак.