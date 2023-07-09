Жительница латвийского города Тукумc сообщила редакции о трагедии: 3 июля в семье в Тукумcе погибла месячная девочка. Особую тревогу в связи со случившимся вызывает тот факт, что в этой же семье три года назад умер младенец, которому было всего несколько месяцев. Глотая слезы, звонившая призналась: после случая с Юстине она поняла, что не должна молчать, ведь чужих детей не бывает. Вот почему журналисты отправились в Тукумс, чтобы попытаться узнать больше, пишет Rus.TVNET.

«Они оба хотели отпраздновать с нами 24 июня. Мы поехали за ними и понятия не имели, что малыша с нами не будет. Но они были только вдвоем, мама была уже в приподнятом настроении. Спрашиваю: где ребенок? Ребенок у подруги, она сказала, что доверяет ей на 110 процентов.