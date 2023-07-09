Украина признала причастность к подрыву Крымского моста

Перечисляя основные события войны России против Украины, она указала в своем посте, в частности: «500 дней широкомасштабной войны! 462 дня назад мы освободили Киевскую область и север Украины (…) 451 день назад мы отправили крейсер "Москва" на дно (…) 273 дня назад нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить логистику россиян», передает DW.

Взрыв на Крымском мосту

8 октября 2022 года, в 6 часов утра, на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова взорвалась фура. При этом загорелись семь топливных цистерн из состава находившегося на железнодорожной части моста поезда, который двигался в сторону Краснодарского края. Обрушилось два автомобильных пролета моста, погибли четыре человека. В России по результатам случившегося было возбуждено дело о теракте.

Украинские власти до сих пор отрицали свою причастность ко взрыву на Крымском мосту. Так, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что инцидент стал результатом конфликта между российскими военными и спецслужбами. «Мы этого точно не заказывали, насколько мне известно», - подчеркнул глава украинского государства в разговоре с журналистами канадского телеканала CTV в октябре 2022 года.