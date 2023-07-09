Плохая идея? Народная инициатива, собравшая тысячи подписей, провалилась

Осенью прошлого года случаи избиений среди подростков вызвали бурное обсуждение по всей Эстонии. Под руководством местного активиста Олава Карулина на онлайн-платформе Rahvaalgatus был открыт сбор подписей в поддержку предложения о внесении в закон изменений, позволяющих привлекать к уголовной ответственности с 12 лет. В настоящее время возрастная граница - 14 лет.