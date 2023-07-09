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Плохая идея? Народная инициатива, собравшая тысячи подписей, провалилась

Анника Аувяэрт
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Ни одна инстанция не посчитала изменение возрастной границы хорошей идеей.
Ни одна инстанция не посчитала изменение возрастной границы хорошей идеей. Фото: Elmo Riig

Направленная в Рийгикогу народная инициатива с просьбой внести поправку, разрешающую уголовное наказание уже для 12-летних, была отклонена.

Осенью прошлого года случаи избиений среди подростков вызвали бурное обсуждение по всей Эстонии. Под руководством местного активиста Олава Карулина на онлайн-платформе Rahvaalgatus был открыт сбор подписей в поддержку предложения о внесении в закон изменений, позволяющих привлекать к уголовной ответственности с 12 лет. В настоящее время возрастная граница - 14 лет.

Свою поддержку изменению закона выразили более 3600 человек.

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