В арестном доме умер 20-летний участник молодежного фестиваля

Вчера незадолго до полуночи в палатку полиции, расположенную в районе проведения мероприятия Beach Grind в Пярну, доставили 20-летнего мужчину с подозрением на наркотическое опьянение. Медики на месте провели медицинский осмотр, после чего полиция отвезла молодого человека в Пярнуский арестный дом, где он должен был протрезветь.

Молодого человека проверяли раз в час через смотровое окно двери камеры и постоянно через камеру наблюдения. «Во время следующей физической проверки, около трех часов утра, работник заметил, что молодой человек больше не двигается. Сотрудник арестного дома немедленно вызвал помощь и начал реанимировать молодого человека, пока не приехала скорая помощь. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь молодого человека», - сказал специалист арестного дома Танель Тальтс.