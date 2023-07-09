В арестном доме умер 20-летний участник молодежного фестиваля

В Пярнуском арестном доме сегодня ночью умер 20-летний мужчина, которого доставили туда в полночь. Предположительная причина смерти - передозировка наркотиков.
Вчера незадолго до полуночи в палатку полиции, расположенную в районе проведения мероприятия Beach Grind в Пярну, доставили 20-летнего мужчину с подозрением на наркотическое опьянение. Медики на месте провели медицинский осмотр, после чего полиция отвезла молодого человека в Пярнуский арестный дом, где он должен был протрезветь.
Молодого человека проверяли раз в час через смотровое окно двери камеры и постоянно через камеру наблюдения. «Во время следующей физической проверки, около трех часов утра, работник заметил, что молодой человек больше не двигается. Сотрудник арестного дома немедленно вызвал помощь и начал реанимировать молодого человека, пока не приехала скорая помощь. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь молодого человека», - сказал специалист арестного дома Танель Тальтс.
Предположительная причина смерти - передозировка наркотиков, но точную причину смерти установит экспертиза.