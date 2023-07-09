Неожиданный поворот: комиссия Рийгикогу выступила против новой евродирективы

Представители министерств отметили, что несколько стран предпочитают создание общеевропейского веб-сайта. Согласно выраженному правительством мнению, Эстония согласна как с вариантом создания платформы для ремонтных услуг в государствах-членах по отдельности, так и создание общеевропейского сайта, который помог бы потребителям найти и сравнить поставщиков ремонтных услуг и контакты предприятий, которые продают восстановленные товары и с этой целью скупают подержанные приборы.

«Во-вторых, в директиве указывается, что предосталяющие услуги ремонта работники обязаны заранее предоставлять людям электронную таблицу с информацией. Например, сколько точно будет стоить ремонт или, если стоимость услуги неизвестна, то из чего она будет складываться. Это не даст преимуществ, потому что разумные потребители уже сегодня в курсе ценообразования и сравнения цен, а обязательная таблица с расплывчатыми данными не упростит и не улучшит процесс», - сказала Пакоста. Она добавила, что товары должны подлежать ремонту, однако вместо запланированных изменений в законодательстве лучше производить долговечные продукты, которые легко перерабатывать, и рассказывать в школах о том, как чинить вещи.