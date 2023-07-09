Неожиданный поворот: комиссия Рийгикогу выступила против новой евродирективы

По мнению комиссии Рийгикогу по делам Европейского союза, в инициативе Европейского союза, направленной на улучшение доступности ремонта товаров, нет необходимости.
Цель инициативы заключается в том, чтобы продаваемые потребительские товары были более долговечными и их было легче ремонтировать. Инициатива направлена на сокращение количества образующихся отходов, чтобы внести вклад в защиту окружающей среды и поддержать зеленый поворот, сообщила пресс-служба парламента.
Комиссия Рийгикогу по делам Европейского союза обсудила на заседании в пятницу инициативу Европейского союза по улучшению товаров и позицию правительства по ней. Комитет усомнился в необходимости инициативы и решил продолжить обсуждение этой темы на заседании через две недели.
Представители министерств отметили, что инициатива является частью более крупного пакета, и то, что товары будут подлежать ремонту (как, например, возможность замены аккумулятора в телефоне, чтобы не пришлось покупать новый телефон только из-за аккумулятора), уже является частью меры относительно экологического дизайна товаров длительного пользования.
«Директива включает в себя обязательство для государств-членов создать веб-сайт, чтобы облегчить людям поиск пунктов ремонта. Но этот вопрос уже успешно решен частным сектором - существуют различные сайты, где можно легко найти информацию. А если у людей есть опасения по этому поводу, решением является образованность - люди должны знать, как потреблять информацию в наше время. Я как мать семейства я могу заверить вас, что любой, кто попробует поискать, найдет, где отремонтировать бытовую технику или телефон», - заявила председатель комиссии Лийза Пакоста.
В ходе заседания внимание обратили на то, что инициатива направлена на создание более простых и дешевых способов ремонта товаров, включая создание онлайн-платформы для связи потребителей с находящимися поблизости мастерами по ремонту и продавцами восстановленных товаров.
Представители министерств отметили, что несколько стран предпочитают создание общеевропейского веб-сайта. Согласно выраженному правительством мнению, Эстония согласна как с вариантом создания платформы для ремонтных услуг в государствах-членах по отдельности, так и создание общеевропейского сайта, который помог бы потребителям найти и сравнить поставщиков ремонтных услуг и контакты предприятий, которые продают восстановленные товары и с этой целью скупают подержанные приборы.
«Во-вторых, в директиве указывается, что предосталяющие услуги ремонта работники обязаны заранее предоставлять людям электронную таблицу с информацией. Например, сколько точно будет стоить ремонт или, если стоимость услуги неизвестна, то из чего она будет складываться. Это не даст преимуществ, потому что разумные потребители уже сегодня в курсе ценообразования и сравнения цен, а обязательная таблица с расплывчатыми данными не упростит и не улучшит процесс», - сказала Пакоста. Она добавила, что товары должны подлежать ремонту, однако вместо запланированных изменений в законодательстве лучше производить долговечные продукты, которые легко перерабатывать, и рассказывать в школах о том, как чинить вещи.
Согласно инициативе, потребитель будет вправе требовать от производителя ремонта изделия, которое подлежит ремонту - такого как стиральная машина, посудомоечная машина или пылесос; производители должны будут информировать потребителей о том, какие изделия они обязаны ремонтировать; будет создана информационная форма по ремонту для облегчения сравнения предложений по ремонту, а также будет разработан европейский стандарт качества ремонтных услуг. Цель состоит в том, чтобы стимулировать потребителей отдавать предпочтение ремонту товаров, и создать для этого более простые и дешевые способы.
Позиция правительства заключается в том, что у потребителей появится право требовать ремонта купленных товаров, то должна быть возможность применять это право на практике, например, с учетом трансграничных ситуаций.
По словам Пакосты, члены комиссии Рийгикогу по делам Европейского союза готовы выслушать мнения представителей других стран и вновь обсудить проект директивы на заседании 21 июля. Комитет по экономическим вопросам, как отраслевой комитет, поддержал позицию правительства.
В ходе заседания инициативу и точку зрения правительства представили, а также ответили на сопутствующие вопросы чиновников глава отдела частного права отдела правовой политики Министерства юстиции Вайке Муруметс, а также советник Ирис Хелена Фьюк и советник отдела управления окружающей средой Министерства окружающей среды Пирет Отсасон.