Рекордно жаркая неделя побудила ООН предупредить, что изменение климата выходит из-под контроля

«Если мы продолжим откладывать реализацию необходимых ключевых мер, мы, на мой взгляд, будем двигаться к катастрофической ситуации, о чем свидетельствуют два последних температурных рекорда», - сказал Гутерриш, имея в виду новый рекорд средней температуры Земли, установленный в этот понедельник и вторник, однако вскоре после его выступления стало известно, что в четверг новый рекорд был побит вновь.