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Рекордно жаркая неделя побудила ООН предупредить, что изменение климата выходит из-под контроля

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Пекинская семья использует одежду и тень, чтобы защититься от палящего солнца во время нынешней жары, которая достигает 40 градусов по Цельсию.
Пекинская семья использует одежду и тень, чтобы защититься от палящего солнца во время нынешней жары, которая достигает 40 градусов по Цельсию. Фото: Andy Wong

После того, как в четверг средняя температура на Земле установила очередной неофициальный рекорд, а неделя до среды стала самой жаркой в истории, согласно предварительному анализу, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что изменение климата выходит из-под контроля.

«Если мы продолжим откладывать реализацию необходимых ключевых мер, мы, на мой взгляд, будем двигаться к катастрофической ситуации, о чем свидетельствуют два последних температурных рекорда», - сказал Гутерриш, имея в виду новый рекорд средней температуры Земли, установленный в этот понедельник и вторник, однако вскоре после его выступления стало известно, что в четверг новый рекорд был побит вновь.

Инструмент Climate Reanalyzer Университета штата Мэн, который использует спутниковые данные и компьютерное моделирование для оценки ситуации в мире, сначала измерил среднюю температуру земного шара в рекордные 17,01 градуса по Цельсию в понедельник, затем она поднялась до 17,18 градуса во вторник, держалась на уровне 17,18 градуса в среду, а затем превзошла этот показатель в четверг, когда средняя температура поднялась до 17,23 градуса, сообщает AP.

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