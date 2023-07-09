Штраф вместо уголовного наказания: в ведомствах Эстонии назревает новый план

Член правления Финансовой инспекции Сийм Таммер считает, что всем было бы выгодно, если бы людей можно было наказывать в упрощенном, в так называемом административном порядке.
Опять всплыло старое обсуждение, в центре которого стоит вопрос, может ли государство в некоторых случаях штрафовать людей в упрощенном, административном порядке. Дискуссия, которую подняли, в том числе, и бывший, и нынешний канцлер юстиции, вполне оправдана, но в свете этого не следует упускать из виду общую картину.
Как общество, мы достигли стадии, когда мы можем отказаться от стремления реагировать на любой проступок привлечением к уголовной ответственности. У нас устоявшаяся государственная система, мы сильная демократическая страна, поэтому мы могли бы подумать и о серьезных изменениях в парадигме, то есть разрешить в более простой процессуальной форме устанавливать штрафы и меньше размахивать пенитенциарным кодексом.
Система наказаний в стрессе
Существующая пенитенциарная система уже перегружена и находится в состоянии стресса и, по сути, может в обычном порядке разрешить только часть уголовных дел.
По данным ежегодника Госпрокуратуры за 2022 год, в прошлом году было зарегистрировано более 25 000 преступлений, из них за год прокуратура закрыла около 7600. Из них чуть менее 700 дошло до общего производства, остальные около 6900 производств закрывались различными способами: либо по соглашению, в связи с низким общественным интересом к процессу, либо по иным основаниям, которые допускаются законом. Эта информация не включает проступки, которые каждое ведомство проводит в пределах своего периметра. То есть если речь идет о наказании, исходя из имеющейся информации, нельзя исключать, что примерно в трети случаев наказание за преступления является лишь процессом, а в трети случаев достигается мировое соглашение. Ни в чем нельзя упрекнуть прокуратуру, поскольку у них большая нагрузка. Скорее, надо менять саму систему.
Я считаю, что общество готово реагировать на некоторые нарушения в более мягкой процессуальной форме, в виде административного производства. Это уменьшило бы долю уголовного производства в обществе и оставило бы эту меру для особо тяжких преступлений.
Более гибкое решение не обязательно означает потерю прав
Реагировать ли на какие-то нарушения в административном порядке - это место формирования государственной политики, и при принятии решения нельзя смотреть только на сферу конкуренции. Финансовая инспекция годами доказывала, что производству о проступке не место в финансовом секторе как части пенитенциарного кодекса, и его следует заменить административным производством. Административное производство должно быть более гибким и менее изнурительным для сторон. От этого непременно выиграет участник производства, который не станет большим или меньшим преступником в конце процесса. Но выиграет и государство, которое создаст четкое разграничение между преступлениями и другими нарушениями.
Гибкость производства не должна, конечно, исходить из недопустимого нарушения основных прав, но то, что производство административного штрафа не может быть применено в принципе, является демагогией. Эстония является одним из немногих государств-членов Европейского союза, где административные штрафы не могут быть наложены за нарушения, совершенные в финансовой сфере. Вместо этого мы втягиваем наших предпринимателей в уголовные дела и клеймим их преступниками.
Наложение административного наказания никоим образом не направлено на сознательное и необоснованное нарушение основных прав личности. Скорее, это дает всем сторонам некоторую большую гибкость и, таким образом, влияет как на расходы на производство, так и на результат. Речь идет о производстве, в котором должна быть установлена уместная информация, проанализировано, было ли совершено нарушение или нет, стороне должно быть предоставлено право предоставлять доказательства. Все заканчивается четким решением, которое подчинается административному судебному контролю.
По действующему законодательству Финансовая инспекция не может налагать административные штрафы, но инспекция и сегодня принимает другие решения в административном порядке, и эти решения значительно жестче, чем если бы это были административные штрафы. Например, Финансовая инспекция может отобрать лицензию на осуществление деятельности, необходимую для работы в финансовой сфере, т.е. запретить компании участвовать в финансовом секторе. Например, это произошло с филиалом одного крупного банка несколько лет назад.
Смена курса уже произошла
Если вы посмотрите на систему вынесения приговоров сегодня, где две трети уголовных производств, по сути, заканчиваются компромиссом или по причине отсутствия общественного интереса, курс в уголовном праве уже изменился. Тогда почему бы не сделать еще больший шаг и сделать реагирование на нарушения как в финансовом секторе, так и в вопросах конкуренции проще и эффективнее. В законопроекте об Департамента конкуренции есть некоторые места, например, тема самообличения, которые все еще сырые и нуждаются в продумывании, но приветствуется направление по изменению производства по делу о проступке на более легкое производство.
Государству следует задуматься о том, необходимо ли сегодня постоянно соизмерять общество с суровостью пенитенциарного кодекса или же в некоторых местах можно было бы быть более гибкими с точки зрения производства. Страшные истории о том, что основные права человека могут быть защищены только пенитенциарным кодексом, подходят только для бульварных романов.