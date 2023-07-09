Штраф вместо уголовного наказания: в ведомствах Эстонии назревает новый план

Опять всплыло старое обсуждение, в центре которого стоит вопрос, может ли государство в некоторых случаях штрафовать людей в упрощенном, административном порядке. Дискуссия, которую подняли, в том числе, и бывший, и нынешний канцлер юстиции, вполне оправдана, но в свете этого не следует упускать из виду общую картину.

Как общество, мы достигли стадии, когда мы можем отказаться от стремления реагировать на любой проступок привлечением к уголовной ответственности. У нас устоявшаяся государственная система, мы сильная демократическая страна, поэтому мы могли бы подумать и о серьезных изменениях в парадигме, то есть разрешить в более простой процессуальной форме устанавливать штрафы и меньше размахивать пенитенциарным кодексом.

Система наказаний в стрессе

По данным ежегодника Госпрокуратуры за 2022 год, в прошлом году было зарегистрировано более 25 000 преступлений, из них за год прокуратура закрыла около 7600. Из них чуть менее 700 дошло до общего производства, остальные около 6900 производств закрывались различными способами: либо по соглашению, в связи с низким общественным интересом к процессу, либо по иным основаниям, которые допускаются законом. Эта информация не включает проступки, которые каждое ведомство проводит в пределах своего периметра. То есть если речь идет о наказании, исходя из имеющейся информации, нельзя исключать, что примерно в трети случаев наказание за преступления является лишь процессом, а в трети случаев достигается мировое соглашение. Ни в чем нельзя упрекнуть прокуратуру, поскольку у них большая нагрузка. Скорее, надо менять саму систему.