Союзники США выступают против поставок кассетных боеприпасов Украине

О том, что кассетные боеприпасы войдут в новый пакет американской военной помощи Украине на сумму 800 млн долларов, стало известно в пятницу.

Президент США Джо Байден сказал в интервью CNN, что прежде чем принять это непростое решение, он консультировался с союзниками и знает их позицию, но решил действовать в интересах Украины.

Кассетные боеприпасы - артиллерийские снаряды и авиабомбы - разбрасывают большое количество мелких разрывных суббоеприпасов. Заметный процент из них не разрывается сразу и остается опасным для людей даже многие годы спустя, когда боевые действия могут уже закончиться.

Более ста стран мира подписали конвенцию, запрещающую его использование как представляющего повышенную угрозу для гражданского населения. США, Россия и Украина документ не подписывали.

В воскресенье Байден должен приехать с визитом в Великобританию в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля. Американский президент намерен обсудить вопрос о поставках кассетных боеприпасах с британским премьер-министром Риши Сунаком, который уже высказался против планов Белого дома.

Союзники против

Премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс назвал это оружие «неизбирательным и способным огромный ущерб невинным людям», как во время войны, так и в долгосрочной перспективе.

Испания также твердо убеждена, что определенные виды вооружений не должны поставляться Украине, сказала министр обороны страны Маргарита Роблес.