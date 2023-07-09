Видео ⟩ Президенты Украины и Польши встретились накануне совместной мрачной годовщины

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда встретились сегодня в Соборе Святых Петра и Павла в Луцке по случаю годовщины Волынской резни.
До 100 000 поляков были убиты украинскими националистами на Волыни и в восточной Галиции, которая тогда была частью Польши, а сейчас является частью Украины, в 1943-44 годах. Пик резни пришелся на 11 июля 1943 года.
Около 20 000 украинцев погибли от рук поляков в тот же период.
«Давайте вместе почтим память всех невинных жертв на Волыни! Нас объединяет память! Вместе мы сильнее!» - заявила президентская канцелярия Польши. Фотография с такой же надписью также размещена в Telegram-канале Офиса президента Украины.
🇺🇦🇵🇱 pic.twitter.com/c75z4nsC7A— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 9, 2023
Ранее сообщалось, что президенты Украины и Польши проведут ряд мероприятий по случаю годовщины Волынской резни.
Зеленский сообщил сегодня, что у него также состоялся короткий разговор с Дудой, в ходе которой была достигнута договоренность о координации действий в связи с предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе.
«Мы договорились действовать вместе, чтобы добиться наилучшего результата для Украины», - написал Зеленский в Twitter.