Тысячи евро и никакой ответственности: в мире появилась новая профессия, и она уже имеет огромный спрос

Поскольку у людей все чаще возникает желание работать удаленно, а не находиться в офисе, стали популярны так называемые консультанты по удаленной работе. По данным LinkedIn, на предложения удаленной работы приходится до половины всех резюме от соискателей, в то время как сами предложения удаленной работы составляют 11% от всех предложений.

Согласно Bloomberg, консультанты по удаленной работе - это люди, которые учат других, как устроиться и как выполнять удаленную работу. Чаще всего консультантами по удаленной работе становятся люди, которые ушли с традиционной работы по найму и теперь дают рекомендации другим.

В самом начала советы касаются того, как устроиться на удаленную работу, как написать резюме, как продемонстрировать свою ценность потенциальному работодателю.

Услуга недешевая: по данным Bloomberg, стоимость часа консультации составляет около 300 долларов, а если речь идет о более продолжительном сотрудничестве, то стоимость пакетов услуг достигает 3000 долларов.

Однако ни один консультант не гарантирует, что с помощью этих советов вы действительно найдете удаленную работу. «Я сосредоточился на людях, которые оценили себя как имеющих высокую потребность в достижении. Я не хочу работать с человеком, который чувствует себя так, будто отдает мне свой последний доллар», - сказал Bloomberg консультант по удаленной работе Джордан Кэрролл.