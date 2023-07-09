После горизонтального движения с ноября прошлого года по март этого года цены на аренду квартир пошли вверх, сообщает портал недвижимости KV.EE. Людям, нуждающимся в жилье на осень, рекомендуется начать поиски съемных квартир в ближайшее время.
Рост цен ⟩ Нуждающимся в жилье на осень, рекомендуется начать поиски съемных квартир как можно быстрее
Средняя запрашиваемая цена на аренду квартир в Таллинне на портале недвижимости KV.EE в июне этого года составила 14,3 евро за квадратный метр, что на 5,9% выше, чем в январе. Тарво Теслон, руководитель портала недвижимости KV.EE, прогнозирует, что цены на аренду продолжат расти, и рекомендует тем, кому нужна съемная квартира в Таллинне осенью, начинать поиски уже сейчас.
Ставка Euribor, которая начала расти прошлой весной, поднялась с нуля до 3,9%. Это привело к значительному росту расходов для многих арендодателей. Рост расходов - одна из причин, по которой арендодатели находятся под сильным давлением, вынуждающим их повышать цены.
«На практике повышение Euribor до 3,9% означает, что обслуживание кредита на квартиру стоимостью 100 000 евро, 50% которой финансируется за счет заемных средств, или 50 000 евро, стало дороже для инвестора, сдающему квартиру в аренду, примерно на 160 евро в месяц, - подсчитал Тарво Теслон. - Это очень большие дополнительные расходы для арендодателей, которые он хотя бы частично хочет переложить на плечи арендатора».
Затраты на увеличение стоимости кредита не могут быть покрыты высокой доходностью. Напротив, доходность денежного потока арендной квартиры - отношение цены аренды к стоимости недвижимости - близка к самому низкому уровню за последние 10 лет и составляет менее 5%.
«Низкая доходность денежного потока и более высокие затраты по займам означают, что новые инвестиции в аренду весьма сомнительны. На портале KV.EE нет явных признаков большого всплеска продаж квартир, сдаваемых в аренду. Однако арендодателям, особенно тем, кто попал в затруднительное финансовое положение, стоит задуматься о том, имеет ли смысл продолжать заниматься арендным бизнесом или разумнее продать свои квартиры», - анализирует Тарво Теслон.
Низкая доходность и высокие процентные ставки вытесняют некоторых арендодателей из арендного бизнеса и препятствуют новым инвестициям в аренду. Это приведет к снижению конкуренции между арендодателями. Если в конце 2022 года на портале недвижимости KV.EE ежемесячно размещалось около 3 000 объявлений об аренде квартир в Таллинне, то к июню 2023 года этот показатель снизился почти до 2 500.
«Меньшее количество новых объектов аренды и меньшая конкуренция между арендодателями означают, что начавшееся в апреле-мае движение цен на аренду вверх не является временным. Каждый год в июле-августе студенты, ищущие новое жилье на осень, становятся более активными, что приводит к большому свежему спросу на рынке аренды. Увеличение спроса на аренду в условиях ограниченного предложения означает, что существует большая вероятность того, что цены на аренду будут продолжать медленно, но настойчиво расти вверх. Поэтому людям, нуждающимся в жилье на осень, целесообразно начать поиски арендного жилья в ближайшее время», - дал практическую рекомендацию Тарво Теслон.