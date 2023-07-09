Рост цен ⟩ Нуждающимся в жилье на осень, рекомендуется начать поиски съемных квартир как можно быстрее

Средняя запрашиваемая цена на аренду квартир в Таллинне на портале недвижимости KV.EE в июне этого года составила 14,3 евро за квадратный метр, что на 5,9% выше, чем в январе. Тарво Теслон, руководитель портала недвижимости KV.EE, прогнозирует, что цены на аренду продолжат расти, и рекомендует тем, кому нужна съемная квартира в Таллинне осенью, начинать поиски уже сейчас.

Ставка Euribor, которая начала расти прошлой весной, поднялась с нуля до 3,9%. Это привело к значительному росту расходов для многих арендодателей. Рост расходов - одна из причин, по которой арендодатели находятся под сильным давлением, вынуждающим их повышать цены.

«На практике повышение Euribor до 3,9% означает, что обслуживание кредита на квартиру стоимостью 100 000 евро, 50% которой финансируется за счет заемных средств, или 50 000 евро, стало дороже для инвестора, сдающему квартиру в аренду, примерно на 160 евро в месяц, - подсчитал Тарво Теслон. - Это очень большие дополнительные расходы для арендодателей, которые он хотя бы частично хочет переложить на плечи арендатора».

Затраты на увеличение стоимости кредита не могут быть покрыты высокой доходностью. Напротив, доходность денежного потока арендной квартиры - отношение цены аренды к стоимости недвижимости - близка к самому низкому уровню за последние 10 лет и составляет менее 5%.