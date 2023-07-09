Переводы невозможны: Swedbank прекращает платежи в десятки стран

Услуга будет приостановлена ​​почти в полусотне стран и регионов. В список вошли Американское Самоа; Ангилья; Аруба; Белиз; Бутан; Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба; Британские Виргинские острова; Бруней; Буркина-Фасо; Бурунди; Острова Кука; Джибути; Экваториальная Гвинея; Сальвадор; Гамбия; Гаити; Гвинея; Гвинея-Бисау; Гренада; Восточный Тимор; Ирак; Центральноафриканская Республика.

Также в число стран, с которыми Swedbank с сентября прекратит платежные услуги, вошли Кирибати; Коморские острова; Лесото; Южный Судан; Фиджи; Эритрея; Эсватини (Свазиленд); Западная Сахара (Сахарская Арабская Демократическая Республика); Маршалловы острова; Мавритания; Федеративные Штаты Микронезии; Монтсеррат; Мьянма (Бирма); Науру; Нигер; Ниуэ; Папуа - Новая Гвинея; Палау (Белау); Северные Марианские острова; Сент-Элена; Сент-Люсия; Сент-Винсент и Гренадины; Самоа; Сан-Томе и Принсипи; Соломоновы острова; Сомали; Суринам; Тонга; Чад; Теркс и Кайкос острова; Тувалу; Вануату; Уоллис и Футуна.