Вместе с девятью партнерами ЕКА создает европейский университет будущего

Европейская комиссия опубликовала результаты программы поддержки «Европейские университетские сети», а консорциум Transform4Europe, в состав которого входит Эстонская академия художеств (ЕКА), получила 14,4 миллиона евро дополнительного финансирования.
В течение следующих четырех лет десять университетов из Эстонии, Германии, Литвы, Польши, Испании, Италии, Болгарии, Франции, Словении и Португалии намерены создать инновационную и междисциплинарную сеть высшего образования. Совместными усилиями планируется создать концептуальный кампус, который позволит университетам с различными направлениями и учебными программами обмениваться знаниями и навыками. Таким образом, за одним столом смогут встретиться эстонские студенты-искусствоведы с болгарскими математиками, или будущие учителя в Аликанте - с польскими полярными исследователями.
Исследовательские центры Эстонской академии художеств будут координировать две важные для академии области. DiMa, лаборатория устойчивого дизайна и материалов, возглавит пакет «Зеленый университет», целью которого является создание общих стандартов устойчивой практики как внутри каждого партнерского учебного заведения, так и в рамках совместного альянса. Лаборатория сохранения и консервации наследия MUKOLA работает над оцифровкой наследия в рамках рабочего пакета «Наследие», а также над более широкой областью творческих исследований. Кроме того, EKA играет ключевую роль в запуске и управлении общеуниверситетской лабораторией Creative Circularity.
Благодаря консорциуму студенты смогут легко слушать лекции или посещать университеты-партнеры на краткосрочной или долгосрочной основе. Вместе они смогут проводить целый ряд мероприятий, включая использование электронных средств обучения партнеров, участие в неделях Transform4Europe, неделе европейской культуры, открытых лекциях, докторских конференциях и различных курсах подготовки персонала, а также изучение передового опыта в области инновационных методов обучения.
Программа также позволяет академическому персоналу объединяться, обмениваться знаниями и ресурсами, например, участвовать в программе обмена преподавателями, получать доступ к исследовательской инфраструктуре партнеров или повышать свои профессиональные и управленческие навыки с помощью материалов и курсов по повышению квалификации.
Инициатива европейских университетов - это уникальная программа, запущенная Европейской комиссией, которая уже насчитывает 50 академических ассоциаций, объединяющих более 430 учебных заведений из 35 стран. Вместе они создают общие точки соприкосновения и общее видение конкурентоспособного европейского образования, основанного на европейских ценностях и идентичности.
Все созданные консорциумы развивают долгосрочное, структурированное, устойчивое и систематическое трансграничное сотрудничество в области образования, исследований и инноваций. В результате появятся захватывающие межуниверситетские кампусы, где студенты смогут обучаться по совместным учебным программам и где студенты, сотрудники и исследователи со всей Европы смогут пользоваться беспрепятственной мобильностью.