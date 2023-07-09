Вместе с девятью партнерами ЕКА создает европейский университет будущего

В течение следующих четырех лет десять университетов из Эстонии, Германии, Литвы, Польши, Испании, Италии, Болгарии, Франции, Словении и Португалии намерены создать инновационную и междисциплинарную сеть высшего образования. Совместными усилиями планируется создать концептуальный кампус, который позволит университетам с различными направлениями и учебными программами обмениваться знаниями и навыками. Таким образом, за одним столом смогут встретиться эстонские студенты-искусствоведы с болгарскими математиками, или будущие учителя в Аликанте - с польскими полярными исследователями.

Исследовательские центры Эстонской академии художеств будут координировать две важные для академии области. DiMa, лаборатория устойчивого дизайна и материалов, возглавит пакет «Зеленый университет», целью которого является создание общих стандартов устойчивой практики как внутри каждого партнерского учебного заведения, так и в рамках совместного альянса. Лаборатория сохранения и консервации наследия MUKOLA работает над оцифровкой наследия в рамках рабочего пакета «Наследие», а также над более широкой областью творческих исследований. Кроме того, EKA играет ключевую роль в запуске и управлении общеуниверситетской лабораторией Creative Circularity.