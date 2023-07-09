Руководители заставляют подчиненных работать в офисе. Это может дорого обойтись

Все больше руководителей компаний начинают ставить под сомнение модель удаленной работы. Исследование, проведенное Microsoft в 2022 году, показало, что среди руководителей и их команд существует «паранойя продуктивности». Хотя почти девять из десяти (87 процентов) сотрудников заявили, что они более продуктивны, когда работают из дома, в то время как только один из десяти руководителей убежден в пользе людей, работающих из дома.

Каллин отмечает, что все большее число руководителей пытаются вернуть сотрудников в офис. Одной из причин, безусловно, являются пустующие офисные помещения, что ставит вопрос о том, нужен ли вообще такой объем помещения.

В то же время руководители и сотрудники кадровых служб испытывают трудности, поскольку сотрудники не готовы подчиниться такому давлению. Даже трудно договориться о том, чтобы команды встречались в течение одного фиксированного дня в неделю, для того чтобы укрепить сотрудничество и личные связи. Приход в офис в фиксированный день кажется слишком ограничивающим для людей, которые хотят гибкости и совмещения личной и профессиональной жизни. Допустим, среда может подойти на этой неделе, но не на следующей. И люди чувствуют, что если они согласятся на этот один день в неделю, то потеряют свободу, которую только что обрели, говорит автор.

Работа из дома. Фото: Paige Cody/ Unsplash