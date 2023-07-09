Поздравляем! ⟩ Эстонская спортсменка завоевала свою шестую золотую медаль

16-летняя эстонка, которая в предыдущие дни завоевала золотую и серебряную медали, сегодня была лучшей на дистанции 100 метров брассом. Ефимова, которая благополучно прошла через предварительные соревнования, показала сильнейший результат в финале, показав время 1.06,81. Ему не хватило 45 сотых секунды до рекорда Эстонии, установленного ею же.

Серебряную медаль завоевала шведка Оливия Клинт Ипса (1.07,26), третьей стала француженка Жюстин Дельмас (1.08,57).

Энели Ефимова вновь поднялась на высшую ступень пьедестала. Фото: Kuvatõmmis

Ефимова вновь заняла подиум на всех трех дистанциях. За три года она завоевала девять медалей на чемпионатах Европы среди юниоров (до 18 лет): шесть золотых, две серебряные и одну бронзовую. Кроме того, на его счету одно второе место на чемпионате Европы среди взрослых (шорт-трек).