Неутешительное исследование ⟩ Даже легкая форма Covid-19 оказывает значительное влияние на мужскую фертильность

Исследователи обнаружили, что более чем через три месяца после выздоровления от легкой формы Covid-19 у мужчин снижается концентрация сперматозоидов и их подвижность.

В исследовании, проведенном профессором Росио Нуньес-Калонже и ее командой в Научном отделе репродукции в Мадриде, Испания, мужчины наблюдались в среднем в течение 100 дней после заражения, и за этот период не было обнаружено улучшения качества спермы.

Вопреки ожиданиям, производство новых сперматозоидов не привело к улучшению качества спермы. Остается неясным, сколько времени может потребоваться для восстановления качества спермы, и существует вероятность того, что Covid-19 может вызвать необратимые повреждения даже у тех, кто испытывал лишь слабые симптомы.

«Мы не знаем, сколько времени может потребоваться для восстановления качества спермы, и существует вероятность того, что коронавирус мог вызвать необратимые повреждения даже у тех мужчин, которые перенесли лишь легкую инфекцию», - сказала Киллин Нуньес-Калонже.

В исследовании приняли участие 45 мужчин с подтвержденным диагнозом легкой формы Covid-19, образцы спермы которых были проанализированы до и после заражения.

Результаты показали значительное снижение объема спермы (снижение на 20%), концентрации сперматозоидов (снижение на 26,5%), количества сперматозоидов (снижение на 37,5%), общей подвижности (снижение на 9,1%) и количества живых сперматозоидов (снижение на 5%). Особенно пострадали подвижность сперматозоидов и общее количество сперматозоидов, причем у половины мужчин после заражения Covid-19 общее количество сперматозоидов снизилось на 57%. В частности, форма сперматозоидов существенно не изменилась.

Даже при анализе образцов, взятых более чем через 100 дней после заражения, исследователи не обнаружили улучшения концентрации и подвижности сперматозоидов с течением времени, что позволяет предположить, что Covid-19 оказывает длительное влияние на качество спермы.