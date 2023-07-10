Студия Postimees: не придется ли еще раз повышать налоги?

В чем измеряется эффективность налоговых реформ? Не придется ли дважды повышать налоги? Чем чревато обнуление сбережений населения? Нужно ли поддерживать предпринимателей?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире предприниматель, экс-министр экономики Меэлис Атонен. Смотрите беседу в 13:00!
- Помогут ли экономике грядущие налоговые изменения?
- Как повлияет на покупательскую способность повышение НСО (с 2024 года) и подоходного налога (с 2025 года)?
- Население проело большую часть сбережений – что дальше?
- Выполнима ли миссия с урезанием госбюджета на миллиард евро?
- Не усилится ли спад экономики и рост безработицы?
- Можно ли избежать урезания соцгарантий?
- Нужно ли поддерживать предприятия?