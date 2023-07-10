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Студия Postimees: не придется ли еще раз повышать налоги?

13:00 Меэлис Атонен
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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В чем измеряется эффективность налоговых реформ? Не придется ли дважды повышать налоги? Чем чревато обнуление сбережений населения? Нужно ли поддерживать предпринимателей?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире предприниматель, экс-министр экономики Меэлис Атонен. Смотрите беседу в 13:00!

  • Помогут ли экономике грядущие налоговые изменения?
  • Как повлияет на покупательскую способность повышение НСО (с 2024 года) и подоходного налога (с 2025 года)?
  • Население проело большую часть сбережений – что дальше?
  • Выполнима ли миссия с урезанием госбюджета на миллиард евро?
  • Не усилится ли спад экономики и рост безработицы?
  • Можно ли избежать урезания соцгарантий?
  • Нужно ли поддерживать предприятия?
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