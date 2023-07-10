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В Литву для участия в саммите НАТО прибудет президент США Джо Байден

BNS
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Джо Байден.
Джо Байден. Фото: Susan Walsh

Президент США Джо Байден прибудет в понедельник в Вильнюс для участия в саммите НАТО.

В этот день у президента Гитанаса Науседы запланирована короткая встреча с главой США в Вильнюсском аэропорту, а во вторник запланирована официальная церемония встречи американского президента во дворе Президентского дворца.

Позднее, в ходе двусторонней встречи лидеры Литвы и США обсудят поддержку Украины, меры по укреплению восточного фланга НАТО и ответ на поддерживаемую Беларусью военную агрессию России против Украины, сообщила в субботу администрация литовского президента.

В среду Науседа примет участие в специальном мероприятии в Большом дворе Вильнюсского университета, где Байден выступит с обращением к народу Литвы.

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