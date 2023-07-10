В Литву для участия в саммите НАТО прибудет президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден прибудет в понедельник в Вильнюс для участия в саммите НАТО.
В этот день у президента Гитанаса Науседы запланирована короткая встреча с главой США в Вильнюсском аэропорту, а во вторник запланирована официальная церемония встречи американского президента во дворе Президентского дворца.
Позднее, в ходе двусторонней встречи лидеры Литвы и США обсудят поддержку Украины, меры по укреплению восточного фланга НАТО и ответ на поддерживаемую Беларусью военную агрессию России против Украины, сообщила в субботу администрация литовского президента.
В среду Науседа примет участие в специальном мероприятии в Большом дворе Вильнюсского университета, где Байден выступит с обращением к народу Литвы.