В Литву для участия в саммите НАТО прибудет президент США Джо Байден

В этот день у президента Гитанаса Науседы запланирована короткая встреча с главой США в Вильнюсском аэропорту, а во вторник запланирована официальная церемония встречи американского президента во дворе Президентского дворца.

Позднее, в ходе двусторонней встречи лидеры Литвы и США обсудят поддержку Украины, меры по укреплению восточного фланга НАТО и ответ на поддерживаемую Беларусью военную агрессию России против Украины, сообщила в субботу администрация литовского президента.