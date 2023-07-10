Новое китайское чудо откладывается. Почему у Си Цзиньпина не растет экономика, и чем это грозит России и миру

Полгода назад китайский председатель Си Цзиньпин снял трехлетний локдаун и после десятилетия закручивания гаек сменил курс. Он надеялся погасить недовольство населения и оживить китайскую экономику, торможение которой отдаляет заветную цель Китая сменить США в роли мирового лидера.

Мотор мировой фабрики завелся было с новой силой, но спустя полгода снова забарахлил. Китайцы не тратят деньги, бизнес не развивается, а конфликт с Западом отпугивает иностранных инвесторов и торговых партнеров. Прежние рецепты роста уже не работают, а набор новых сильно ограничен.

Это плохие новости и для авторитарного Си, и для китайцев, привыкших жить лучше год от года, и для всего мира, зависимого от китайской экономики, второй по размерам после США.

И особенно неприятны китайские сложности для России, напавшей на Украину. По меньшей мере по четырем причинам.

Во-первых, Китай - крупнейший покупатель энергоресурсов в мире, и его проблемы подавляют цены на нефть - главный экспортный товар России. Она вынуждена добровольно сокращать добычу и отказываться от части доходов, и без того ограниченных санкциями Запада за развязанную Кремлем войну в Европе.

Во-вторых, после вторжения в Украину Россия лишилась доступа к западным рынкам, технологиям и инвестициям, за счет которых развивалась последние десятилетия. Кремль надеется, что теперь их заменит Китай. Так что проблемы Китая - проблемы Кремля.