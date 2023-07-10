Пн, 10.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Преступление без жертвы: Эстония введет ответственность за разжигание ненависти

Лийна Лакс
Facebook Twitter
Comments
Фото: Emrah Gurel

Правительство направило в парламент проект Закона о разжигании ненависти, который принесет в нашу жизнь новые правила сосуществования. 

Авторы законопроекта говорят, что применять Закон о разжигании ненависти будут только в крайних случаях. «Согласно законопроекту наказуемым станет публичное разжигание ненависти, призыв к насилию или дискриминации в отношении группы лиц или лица в связи с национальностью, расой, цветом кожи, пола, инвалидности, языка, происхождения, религии, сексуальной ориентации, политических убеждений, имущественным положением или социальным статусом, если способ его выражения дает основания опасаться акта насилия, следующего за подстрекательством, или значительной угрозы для безопасности общества», –  сказал заместитель канцлера уголовной политики Министерства юстиции Маркус Кярнер.

Кярнер подчеркнул, что для того, чтобы в деянии был состав преступления, должны быть пять элементов:

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх