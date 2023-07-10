Преступление без жертвы: Эстония введет ответственность за разжигание ненависти

Авторы законопроекта говорят, что применять Закон о разжигании ненависти будут только в крайних случаях. «Согласно законопроекту наказуемым станет публичное разжигание ненависти, призыв к насилию или дискриминации в отношении группы лиц или лица в связи с национальностью, расой, цветом кожи, пола, инвалидности, языка, происхождения, религии, сексуальной ориентации, политических убеждений, имущественным положением или социальным статусом, если способ его выражения дает основания опасаться акта насилия, следующего за подстрекательством, или значительной угрозы для безопасности общества», – сказал заместитель канцлера уголовной политики Министерства юстиции Маркус Кярнер.