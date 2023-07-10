Видео ⟩ Какой гол! Игрок «Левадии» забил гол соперникам со своей половины поля

На десятой минуте игрок «Левадии» Эрнест Агьири открыл счет со своей половины поля, нанеся дальний удар прямо в ворота «Калью». Затем он на 33-й минуте реализовал пенальти и оформил хет-трик на 36-й минуте. В перерыве футболиста заменили и отправили на скамью запасных отдохнуть.

«Калью» начал уступать уже на 30-й минуте, когда Владимиру Авилову показали желтую карточку.

Во втором тайме «Калью» также заработал один пенальти, но голкипер «Левадии» Карл Андре Валлнер отразил пенальти Андре Фортуна.

На данный момент «Левадия» лидирует в Премиум-лиге, хотя у них такое же количество очков, что и у «Флоры» (47). Пярнуский «Вапрус», который занимает третье место и отлично проводит сезон, набрал 29 очков.