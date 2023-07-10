Возмущенный клиент: платить 27 евро за арбуз – это грабеж среди бела дня!

«Перед магазинами стоят палатки, в которых продают ягоды, и все вывески там указывают на то, что там продается что-то очень сладкое, - объяснил покупатель, почему он решил купить арбузы в киоске перед супермаркетом. - Я не обратил внимание на цену и взял арбуз в шесть с половиной килограммов, чтобы отвезти домой своему ребенку».

По словам покупателя, он понял, сколько стоит арбуз, только тогда, когда продавец сообщил ему, что он должен заплатить 27 евро.

«Я сразу разозлился и спросил, не шутка ли это. Это арбуз, и он продается в магазине менее чем за один евро за килограмм. Потом продавец начал объяснять, что арбуз действительно дешевле в супермаркетах, но ягода, которую они продают, в разы слаще и лучше, и с магазинным продуктом она никак не сравнится», - озвучил он диалог, который произошел перед входом в магазин в Тарту.

Цена килограмма арбуза в торговых точках Тарту - 3,90 евро. Фото: Kuuuurija

«Это сумасшедшая цена, и я не стал тратить такие деньги. Я вернулся в магазин и купил такой же большой арбуз за шесть евро! - негодует человек, связавшийся с редакцией. - Я думаю, что это грабеж среди бела дня! Кто этот сумасшедший, который покупает арбузы по такой цене?»

Редакция Kuuuurija решила провести эксперимент и попробовать более дорогой и более дешевый арбуз, чтобы выяснить, какой из них лучше.

Дорогой арбуз vs дешевый арбуз - какой лучше? Фото: Kuuuurija

На самом деле - арбуз в фруктовом киоске стоит дороже, чем в супермаркете, и редакция купила арбуз перед одним тартуским продуктовым магазином по цене 3,90 евро за килограмм.

«Он очень вкусный. Вот увидите, он лучше!» - был по-прежнему уверен в качестве своего товара продавец, когда услышал об эксперименте. Редакция купила второй арбуз в супермаркете и заплатила 0,89 цента за килограмм.