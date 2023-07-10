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Представители парламентских партий: будущее Центристской партии под вопросом

В результате раскола может образоваться пророссийская партия
Тарво Мадсен
, журналист
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Юри Ратас.
Юри Ратас. Фото: Mihkel Maripuu

Представители парламентских партий признались Postimees, что будущее Центристской партии пока окутано туманом. Возможно, что после избрания нового председателя партия полностью расколется, и нельзя исключать возможность появления в Эстонии пророссийской партии.

Лидер Центристской партии, бывший премьер-министр Юри Ратас, объявил в пятницу после кризисного заседания правления партии, что он предложит провести внеочередной съезд для избрания нового лидера. Ратас заявил, что он уходит из высшего эшелона политики и не будет баллотироваться на пост председателя партии. Вместе с Яаком Аабом и Кадри Симсон он поддерживает в борьбе за этот пост Танеля Кийка, главу фракции центристов в парламенте.

По мнению Ратаса, внеочередной съезд необходим для того, чтобы разрешить борьбу за власть в партии между мэром Таллинна Михаилом Кылвартом и его лагерем. Ратас предложил созвать внеочередной совет 22 июля в Пыльтсамаа и подтвердить, что внеочередной съезд состоится 19 августа в Пайде.

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