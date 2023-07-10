Представители парламентских партий: будущее Центристской партии под вопросом

Лидер Центристской партии, бывший премьер-министр Юри Ратас, объявил в пятницу после кризисного заседания правления партии, что он предложит провести внеочередной съезд для избрания нового лидера. Ратас заявил, что он уходит из высшего эшелона политики и не будет баллотироваться на пост председателя партии. Вместе с Яаком Аабом и Кадри Симсон он поддерживает в борьбе за этот пост Танеля Кийка, главу фракции центристов в парламенте.