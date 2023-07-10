Швейцарским фотографам запретили фотографировать гимнасток с некоторых ракурсов

Федерация хочет защитить гимнасток и гарантировать, что чрезмерно откровенные изображения или изображения, чувствительные с этической точки зрения, не будут опубликованы или переданы.

Своими рекомендациями SVT хочет предотвратить публикацию сексуальных изображений. В своем руководстве федерация представила различные гимнастические позы, которых фотографам следует избегать. В качестве примера организация приводит кадр, на котором у гимнастки раздвинуты ноги.

Наоми Кемптер, член отдела этики SVT, сказала изданию Blick, что наступило время заняться этим вопросом.

«Мы хотим дать понять, что нам больше не нужны такие фотографии. Спортсмены должны иметь возможность заниматься спортом с позитивным настроем, независимо от того, что они носят или как их фотографируют», — сказал он.

Кемптер сама - бывшая гимнастка, и фотографии, на которых была запечатлена она, доставляли ей проблемы. Швейцарская федерация гимнастики также пересмотрела свою фотогалерею и удалила некоторые фотографии.

Торстен Хартманн, представитель Федерации гимнастики Германии, отметил, что они также могли бы разработать аналогичные правила для фотографов.