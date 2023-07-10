Эстония попала в топ Европы по одному показателю. И это не инфляция

В первом квартале 2023 года уровень доли рабочей силы среди неучащихся в возрасте от 15 до 64 лет в государствах-членах Европейского союза составил 81,8 процента, из которых 76,7 процента работали и 5,1 процента были безработными; 18,2 процента не входили в состав рабочей силы ЕС.

В первом квартале самый высокий процент людей, которые не учились и не работали, был в Румынии и Италии: 25,8% и 25,6% соответственно. Далее следует Греция с 22,8%, Хорватия с 21,8% и Бельгия с 19,6%, сообщил Eurostat.

Самый низкий показатель составил 8,3% в Швеции, 12,3% в Эстонии и 13,6% в Чехии.

Согласно обзору рабочей силы ЕС, в первом квартале из 44 миллионов человек, которые не учатся и не работают, 75,5% не искали работу и не хотели работать; 20,3% не искали работу, но все-таки хотели работать, 2,8% активно искали работу, но не имели возможности приступить к ней немедленно; а 1,2% нашли работу, к которой приступят позже.