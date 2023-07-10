В двух городах Эстонии состоится гала-концерт балета Tallinn Ballet Gala Junior

Tallinn Ballet Gala Junior является финальной точкой летних балетных мастер-классов Tallinn International Ballet Masterclasses, которые с 2017 года ежегодно проводятся в Таллинне организацией DX ART. В концерте примут участие студенты балетных школ и молодые профессионалы из разных стран мира. Постановка балетных композиций и репетиции занимают более трех недель в июле 2023 года, окончательное содержание гала-концерта зависит от фактического состава участников. Репетиции проходят под руководством педагогов и хореографов Кайе Кырб, Дмитрия Харченко, Марины Кеслер, Виестурса Янсонса, Хелен Вейдебаум, а также иностранных хореографов Амалии Мындруциу (Румыния) и Саши Евтимовой (Северная Македония).

Фото: Tallinn Ballet Gala Junior

Гала-концерт будет состоять из двух отделений. В первом отделении будет представлена композиция, состоящая из лучших отрывков балета Александра Глазунова «Раймонда» - как в канонической хореографии Мариуса Петипа, так и в виде оригинальных номеров в постановке хореографа Дмитрия Харченко. Во втором отделении будет представлена новая постановка, основу которой составит балет Сергея Прокофьева «Золушка».

Хореограф-постановщик – Марина Кеслер. Как и в предыдущие годы, в программе гала-концерта предполагается участие профессиональных балетных танцовщиков.

Этим летом гала-концерт Tallinn Ballet Gala Junior состоится уже в седьмой раз. Каждый год выбиралась определенная тема постановки. Хореографы обращались к романтическому балету и к балетному творчеству Петра Чайковского, к историко-бытовым танцам и к балетам на музыку Людвига Минкуса.

«В этом году выбор был сделан в пользу вершины творчества Мариуса Петипа – балета Александра Глазунова "Раймонда", который впервые появился на балетной сцене в 1898 году. Можно по-разному относиться к сюжетной линии балета, но для меня музыка и хореография этого балета была близка многие годы. А еще это именно тот балет, в котором я впервые вышел на сцену Национальной оперы Эстонии будучи еще учеником второго класса Таллиннской балетной школы - поэтому я питаю к этому балету особые чувства. Безусловно, мы попытаемся использовать самые известные отрывки балета "Раймонда", но финальная композиция родится только после того, как я встречусь с участниками мастер-классов и начну репетиции», – так прокомментировал предстоящее мероприятие Дмитрий Харченко, который является постановщиком гала-концертов все последние годы.

Фото: Tallinn Ballet Gala Junior