Хлеб и молоко берутся из магазина? День открытых хуторов познакомит с фермерской жизнью

Большая часть хуторов будет открыта и 15 июля. Как обычно, можно будет увидеть животных, сельскохозяйственную технику, красивые садовые хозяйства, семейные рестораны, производства сока и варенья, винодельни, туристические хутора и еще много интересного.

«Возможность посетить хутора и познакомиться с сельской жизнью и сельским хозяйством очень важна, потому что ведь мы так и слышим от детей, что хлеб и молоко берутся из магазина. Если мы хотим сохранить сельское хозяйство, для этого необходимо сохранять связь с землей. И грядущие поколения должны увлечься сельской жизнью и хотеть осваивать связанные с сельским хозяйством специальности. День открытых хуторов - это идеальная возможность для усиления такой связи», - сказал министр регионального развития Мадис Каллас.

Торжественное открытие Всеэстонского дня открытых хуторов пройдет 15 июля в 10 часов на хуторе Ийзака и в Центре наследия Лахемаа (в деревне Уури, что в Куусалуской волости Харьюского уезда). В церемонии примет участие министр регионального развития Мадис Каллас, выступят молодежный фольклорный ансамбль из деревни Уури Uurikad и Марек Садам.