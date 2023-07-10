Хлеб и молоко берутся из магазина? День открытых хуторов познакомит с фермерской жизнью

Всеэстонский день открытых хуторов пройдет в этом году в Эстонии уже в девятый раз. Около 350 хуторов будут ждать гостей 16 июля.
Большая часть хуторов будет открыта и 15 июля. Как обычно, можно будет увидеть животных, сельскохозяйственную технику, красивые садовые хозяйства, семейные рестораны, производства сока и варенья, винодельни, туристические хутора и еще много интересного.
«Возможность посетить хутора и познакомиться с сельской жизнью и сельским хозяйством очень важна, потому что ведь мы так и слышим от детей, что хлеб и молоко берутся из магазина. Если мы хотим сохранить сельское хозяйство, для этого необходимо сохранять связь с землей. И грядущие поколения должны увлечься сельской жизнью и хотеть осваивать связанные с сельским хозяйством специальности. День открытых хуторов - это идеальная возможность для усиления такой связи», - сказал министр регионального развития Мадис Каллас.
Торжественное открытие Всеэстонского дня открытых хуторов пройдет 15 июля в 10 часов на хуторе Ийзака и в Центре наследия Лахемаа (в деревне Уури, что в Куусалуской волости Харьюского уезда). В церемонии примет участие министр регионального развития Мадис Каллас, выступят молодежный фольклорный ансамбль из деревни Уури Uurikad и Марек Садам.
Хутор Ийзака и Центр наследия Лахемаа - два расположенных поблизости друг от друга семейных хутора. В Ийзака занимаются разведением бело-голубых текселей и овец эстонской темноголовой породы, а также сохранением исторических полуестественных пастбищ. В Центре наследия Лахемаа занимаются изучением и популяризацией культурного наследия. Одними из основных направлений этого хутора являются ручные ремесла и использование местных материалов.
Новшеством этого года можно назвать возможность добраться до многих хуторов поездом, поскольку многие хутора находятся неподалеку от железнодорожных путей. Карту с хуторами, на которые удобно добираться по железной дороге, можно найти на домашней странице Elron.
Каждый год в рамках Всеэстонского дня открытых хуторов избирается символическая фигура, от лица которой распространяются важные послания и сообщения. В этом году в ее роли выступит Роози, жеребенок эстонской породы, который появился на свет 10 мая на хуторе Теэяяре. С помощью Роози будет обращено особое внимание на эстонских лошадей, и на то, что эстонская порода нуждается в сохранении и заботе. Поближе познакомиться с Роози можно будет 16 июля в Ярваском центре профессионального образования.
Информацию о хуторах, часах их работы для гостей и программе мероприятий можно прочитать тут.