Кырвемааский триатлон испытал участников на прочность

В минувшую субботу, 8 июля, на лесных тропах походно-лыжного центра Кырвемаа состоялся один из четырех этапов спортивной серии Sportland Kõrvemaa – триатлон, в ходе которого нужно было преодолеть 350 м вплавь по озеру, 20 км велогонки и 4 км забега по сложному ландшафту.
Среди мужчин победителем и в этом году стал Кристо Прангель (TriPassion Triatloniklubi) со временем 01:02:52, на втором месте Мадис Роухияйнен (01:03:13), третье место у Андре Пукка (01:05:16).
Среди женщин победительницей стала Мария Лийс Альт (01:10:10), на втором месте Мерилин Юрисаар (Team Nordic Experience) со временем 01:10:29, и на третьем Керту Орул (01:18:22).
В этом году в кырвемааском триатлоне приняло участие 412 спортсменов.
Следующее соревнование спортивной серии Sportland Kõrvemaa – Лесной забег, который пройдет 20 августа. Сезон завершит веломарафон Кырвемаа, который пройдет 24 сентября.