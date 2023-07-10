Кырвемааский триатлон испытал участников на прочность

В минувшую субботу, 8 июля, на лесных тропах походно-лыжного центра Кырвемаа состоялся один из четырех этапов спортивной серии Sportland Kõrvemaa – триатлон, в ходе которого нужно было преодолеть 350 м вплавь по озеру, 20 км велогонки и 4 км забега по сложному ландшафту.