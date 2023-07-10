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В Польше поймали очередного российского шпиона

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Глава МВД Польши Мариуш Каминский.
Глава МВД Польши Мариуш Каминский. Фото: Piotr Nowak

В Польше пойман еще один член российской шпионской сети, сообщил сегодня утром глава МВД Мариуш Каминский. Таким образом, общее число людей, взятых под стражу в ходе расследования, увеличилось до 15.

«Агентство внутренней безопасности задержало еще одного одного члена шпионской сети, работавшего на российскую разведку», - написал Каминский в Twitter.

«Подозреваемый следил за военными учреждениями и морскими портами. Из России ему систематически платили зарплату», - добавил он.

По словам представителей страны, поскольку Польша является узловым пунктом поставок военной помощи западных стран Украине, она стала главной целью российских шпионов. Также Польша обвиняет Москву в попытке дестабилизации страны.

В июне Польша задержала российского профессионального хоккеиста по обвинению в шпионаже.

В марте Польша сообщила об уничтожении российской шпионской сети и задержании девяти человек, которые готовили акты саботажа и контролировали ведущие в Украину железнодорожные пути.

В апреле страна заявила, что создаст временную 200-метровую запретную зону вокруг своего терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Свиноуйсьце, ссылаясь на опасения по поводу российского шпионажа.

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