В Польше поймали очередного российского шпиона

«Агентство внутренней безопасности задержало еще одного одного члена шпионской сети, работавшего на российскую разведку», - написал Каминский в Twitter.

«Подозреваемый следил за военными учреждениями и морскими портами. Из России ему систематически платили зарплату», - добавил он.

По словам представителей страны, поскольку Польша является узловым пунктом поставок военной помощи западных стран Украине, она стала главной целью российских шпионов. Также Польша обвиняет Москву в попытке дестабилизации страны.

В июне Польша задержала российского профессионального хоккеиста по обвинению в шпионаже.

В марте Польша сообщила об уничтожении российской шпионской сети и задержании девяти человек, которые готовили акты саботажа и контролировали ведущие в Украину железнодорожные пути.