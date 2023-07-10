Компания Wolt назвала товар, который чаще всего заказывают жители Эстонии в ночное время

Временный исполнительный руководитель Wolt Baltikum Мантас Ломсаргис говорит, что круглосуточное потребление является трендом, показывающим в последние годы уверенный рост. «Уже на протяжении долгого времени мы видим, что в потребительские привычки людей прочно вошел заказ еды и товаров поздно вечером и даже ночью, и по этой причине предприятие решило обеспечивать круглосуточную услугу доставки во всех столицах стран Балтии», - поясняет Ломсаргис.

«Уже год назад мы начали высказывать пожелания, чтобы рестораны оставались открытыми по возможности дольше, потому что в поздние вечерние часы мы видели явное увеличение количества заказов, и теперь в Таллинне появилось несколько десятков круглосуточно открытых ресторанов и магазинов. И их число растет, поскольку все больше и больше людей делает ночные заказы. В Таллинне есть тысячи людей, для которых ночь оказывается самым удобным временем для совершения и малых, и больших покупок. Стиль жизни и рабочие графики людей меняются. Люди нуждаются в еде и в товарах первой необходимости в самое разное время суток», - добавляет Ломсаргис.

В промежутке с полуночи до 8 часов утра топ-9 чаще всего заказываемых в Эстонии на платформе Wolt товаров из магазинов составляют вода, чипсы (и прочие подобные закуски), энергетические напитки, сырки, шоколад, молоко, соки, печенье и сыр. В тот же промежуток времени топ-5 чаще всего заказываемых через платформу Wolt в ресторанах блюд составляют пицца, кебаб, бургер с сыром, бургеры других типов и фри-картофель.