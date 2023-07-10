Цена на электричество предстоящей зимой не сулит ничего хорошего

Согласно прогнозам, предстоящей зимой стоимость электричества в Финляндии не превысит 100 евро/МВтч, однако столь же благоприятных цен для Эстонии эксперты не предрекают, пишет Rus.ERR.
Если посмотреть на цены по фьючерсным сделкам в Финляндии, то на первый квартал предстоящей зимы они пока не превышают 100/МВтч, колеблясь в среднем между 85 евро и 90 евро. По словам члена правления Baltic Energy Partners OÜ Марко Алликсона, оптимизм финнов объясняется запуском третьего реактора на атомной электростанции «Олкилоуто» мощностью 1,6 гигаватт, добавлением ряда ветряных парков и тем, что цены на газ остаются ниже, чем в прошлом году.
Исторически сложилось так, что в зимние месяцы в Эстонии мегаватт-час электроэнергии стоит на 10-30 евро дороже, чем у северных соседей. Связано это с тем, что в Северных странах гораздо более диверсифицированный энергетический портфель и производственные мощности, поэтому производство электричества там гораздо дешевле.