Евгений Пригожин лично убивал людей еще 20 лет назад, ЧВК «Вагнер» сохранится, несмотря на нашумевший мятеж, а цель броска наемников на Москву до абсурда проста - чтобы Путин вышел на связь со своим бывшим поваром. Мы поговорили с тем, кто расследовал дела шефа вагнеровцев задолго до его героизации в РФ.