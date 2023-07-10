Фото ⟩ Представлен электрический кроссовер Fiat 600e

Паспортная дальность хода новинки – 400 километров по циклу WLTP. В то же время, при поездках исключительно по городу этот показатель, по заверению производителя, будет превышать 600 км.

Fiat 600e. Фото: Velocita

Разгон до ста у 600e занимает девять секунд ровно. Мощность зарядного устройства переменного тока – 11 киловатт. С ним аккумулятор до краев заполнится примерно за шесть часов. А вот от 100-киловаттной колонки на «заправку» машины с нуля до 80 процентов потребуется меньше получаса.

Интерьер 600e в целом такой же, как у хэтчбека Fiat 500. На передней панели – экран диагональю 10,25 дюйма. В оснащение модели входят цифровой щиток приборов, аудиосистема с шестью динамиками, бесключевой доступ, беспроводная зарядка для смартфонов и разъемы USB Type-A и Type-C.

Fiat 600e. Фото: Velocita

Также для машины заявлены сиденья с массажем, адаптивный круиз-контроль, система мониторинга слепых зон, автоторможение, задняя камера с углом обзора 180 градусов и функция слежения за состоянием водителя.

Так как кроссовер ориентирован на любителей активного отдыха, спереди и сзади у него есть вместительные багажники. Объем основного – 360 литров, а еще 15 дает бокс в центральном тоннеле.

Салон Fiat 600e. Фото: Velocita

Цены для стран Балтии станут известны позже, но, например, в Италии цены на Fiat 600e начинаются с 35 950 евро.