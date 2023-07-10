Мужчина нанес более ста ножевых ударов своему соседу по комнате: суд вынес приговор

Согласно обвинению, 14 декабря прошлого года около 9:00 в отделении Таллиннского центра социальной работы Сахаров напал на своего 60-летнего соседа по комнате в социальном центре на Махтре, 44. Сахаров несколько раз ударил мужчину кулаком, а затем нанес ему не менее ста ножевых ранений в голову, лицо, шею, руки и тело. Сахаров наносил эти удары ножом в течение десяти-пятнадцати минут, пока нож не сломался. От полученных травм потерпевший скончался на месте.