Мужчина нанес более ста ножевых ударов своему соседу по комнате: суд вынес приговор

В пятницу Харьюский уездный суд приговорил к длительному тюремному заключению мужчину, который в декабре прошлого года убил своего соседа по комнате в социальном доме на улице Махтра в Таллинне.
Суд признал 27-летнего Валерия Сахарова виновным в убийстве и приговорил его к 14 годам и восьми месяцам лишения свободы.
Согласно обвинению, 14 декабря прошлого года около 9:00 в отделении Таллиннского центра социальной работы Сахаров напал на своего 60-летнего соседа по комнате в социальном центре на Махтре, 44. Сахаров несколько раз ударил мужчину кулаком, а затем нанес ему не менее ста ножевых ранений в голову, лицо, шею, руки и тело. Сахаров наносил эти удары ножом в течение десяти-пятнадцати минут, пока нож не сломался. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Сахарова также обвинили в том, что 23 июля прошлого года перед магазином Hesburger на площади Виру в Таллинне он ударил работника скорой помощи, пытавшегося оказать ему медпомощь.
Полиция задержала Сахарова 14 декабря прошлого года, по сакции суда на следующий день его арестовали.