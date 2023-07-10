Поведение белорусской теннисистки в отношении украинки шокировало уимблдонскую публику

Свитолина, которая в апреле вернулась из декретного отпуска, дала достойный отпор фаворитке публики Азаренко. В стартовом сете украинка проиграла 2:6, а во втором проиграла 0:2. После этого Свитолина сумела обратить игру в свою пользу и выиграла 2:6, 6:4, 7:6.

После матча Азаренко отправилась прямиком к судье, чтобы пожать ему руку. Публику на Уимблдоне смутил тот факт, что белоруска не захотела пожать руку Свитолиной. Однако спортсменка из страны-агрессора знала, что Свитолина так или иначе этого не хочет. Как известно, после начала военного вторжения России в Украину Свитолина после матчей не пожимала руки ни российским, ни белорусским спортсменкам.

Уимблдонская публика громко выразила свое недовольство, чем удивила Азаренко. Покидая поле, она покачала головой.