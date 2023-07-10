Видео ⟩ Поведение белорусской теннисистки в отношении украинки шокировало уимблдонскую публику

Свитолина, которая в апреле вернулась из декретного отпуска, дала достойный отпор фаворитке публики Азаренко. В стартовом сете украинка проиграла 2:6, а во втором проиграла 0:2. После этого Свитолина сумела обратить игру в свою пользу и выиграла 2:6, 6:4, 7:6.

После матча Азаренко отправилась прямиком к судье, чтобы пожать ему руку. Публику на Уимблдоне смутил тот факт, что белоруска не захотела пожать руку Свитолиной. Однако спортсменка из страны-агрессора знала, что Свитолина так или иначе этого не хочет. Как известно, после начала военного вторжения России в Украину Свитолина после матчей не пожимала руки ни российским, ни белорусским спортсменкам.

Уимблдонская публика громко выразила свое недовольство, чем удивила Азаренко. Покидая поле, она покачала головой.

«Я не могу контролировать публику. Я не знаю, неужели люди не понимают, что происходит. Я знаю Элину очень давно. У меня всегда были с ней хорошие отношения, но сейчас обстоятельства сложились именно таким образом. Я ничего неправильного не сделала, но получаю разные отзывы. Элина не хочет пожимать руку людям из России и Беларуси. Я уважаю ее решение, и что я должна была сегодня сделать? Я должна была остаться на корте и ждать?» - пояснила на пресс-конференции ситуацию Азаренко.